Psg, Icardi-Juve: la verità sulla clausola. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ICARDI / Un'altra sessione da protagonista per Mauro Icardi. Dopo la telenovela della scorsa estate, il capitano argentino torna sulle copertina delle trattative. E per alcuni aspetti sembra di rivivere un film già visto, tra voci, smentite e colpi di scena. Intanto una conferma: secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è presente una clausola all'interno del contratto siglato dal centravanti argentino. L'eventuale conferma a Parigi è subordinata quindi all'assenso dell'ex capitano nerazzurro, ancora nei piani della Juventus (i bianconeri hanno particolarmente apprezzato l'inizio di stagione con il botto, che ha mostrato anche un Icardi più propenso al sacrificio). Ma adesso resta da capire l'intenzione del Psg che potrebbe quindi riscattare il bomber classe '93 (previo suo assenso), per intavolare direttamente una trattativa con la Vecchia Signora. Oppure rinunciare al giocatore molto stimato dal ds Leonardo.

Il primo scenario prevede l'inserimento di alcune contropartite.

Calciomercato Juve: le carte per arrivare a Maurito

Ai parigini piace Pjanic, mentre Dybala è dichiarato al momento incedibile. Da non escludere così la carta Alex Sandro: il brasiliano era stato già un obiettivo del club di Al-Khelaifi. In caso di mancato riscatto, Icardi tornebbe invece temporaneamente alla base, con l'Inter disposta a trattare il suo cartellino con la Juventus, a patto che venga confermata la valutazione di 70 milioni. Sullo sfondo Real e Chelsea. Chiusura sull'entourage: resta la moglia Wanda Nara l'interlocutrice delle società interessate a Maurito.