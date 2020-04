CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Il Barcellona studia la mossa risolutiva per strappare Lautaro Martinez all'Inter. Il club nerazzurro potrebbe aprire all'inserimento di alcune contropartite considerando l'impatto che l'emergenza coronavirus avrà anche sulle finanze delle società, con i blaugrana che in questo modo puntano ad abbassare la clausola rescissoria del 'Toro' pari a 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Junior Firpo e Rafinha pedine per Lautaro

Un nome caldo negli ultimi giorni è quello di Junior Firpo, che la dirigenza catalana è pronta a sacrificare per arrivare all'attaccante argentino. L'ex terzino del Betis - stando al quotidiano 'Sport' - avrebbe già dato l'ok al trasferimento all'Inter, con il Barça che lo valuterebbe intorno ai 20 milioni di euro nell'affare. Inoltre, torna d'attualità anche il nome di Rafinha nell'operazione tra le due società. Pure il brasiliano potrebbe rientrare nella trattativa, con il Celta Vigo che difficilmente riuscirà a riscattarlo come scrive 'El Mundo Deportivo'. Per Rafinha si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia nerazzurra tra gennaio e giugno del 2018. Lautaro è un obiettivo sensibile anche di Chelsea e Manchester City, ma l'ex Racing in caso di addio all'Inter avrebbe espresso il desiderio di accasarsi solo al Barça al fianco del connazionale Messi.