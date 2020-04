Calciomercato Juventus, assist a Guardiola per Kane

CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE TOTTENHAM GUARDIOLA MANCHESTER CITY - Harry Kane si prepara a diventare il bomber più cercato della sessione estiva del calciomercato. Il numero 10 e capitano potrebbe lasciare il Tottenham di José Mourinho, in special modo se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, se mai l'emergenza coronaviruspermetterà di tornare in campo.

Il suo nome viene accostato con forza alla Juventus , che dovrà decidere il futuro di Gonzalo (in scadenza di contratto nel 2021), ma anche il, ile ilsono segnalate sulle sue tracce. E proprio Pepmanager dei 'Citizens', riceve l'appoggio di Harry, ex tecnico degli 'Spurs', per questa eventuale operazione: "Harry è un ragazzo ambizioso. È un professionista fantastico, un ragazzo eccezionale, e vuole giocare per vincere - ha detto 'Sky Sports' - Sarebbe il centravanti ideale per il Manchester City, conche si avvia alla fine della sua esperienza. Sarebbe un ottimo innesto per chiunque. È un grande giocatore e un grande professionista. Speriamo che rimanga al Tottenham, ma non resterà senza un progetto vincente".