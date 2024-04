Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 25 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 25 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola con ‘Derby per un’altra stella’, ovvero lo scontro di mercato tra Inter e Milan per Zirkzee del Bologna. In taglio alto ‘Atalanta, a te la Juve’ dopo la vittoria di ieri in semifinale di Coppa Italia. Di spalla ‘Ci vediamo al 72’, ovvero l’appuntamento tra Cannavaro e De Rossi per il recupero di Udinese-Roma, poi ‘Ci vediamo al mercato’, con tutte le occasioni come Berardi, Samardzic e Zaniolo.

Il Corriere dello Sport invece apre con ‘La partita più breve dell’anno’, appunto gli ultimi 18 minuti di Udinese-Roma in programma stasera. In taglio alto ‘Gravina-Lotito, che sberle!’ dopo il botta e risposta di ieri. Di spalla ‘La Fiorentina crolla in dieci: Gasp in finale’. E ancora l’intrigo Buongiorno: ‘Il Napoli prova l’affondo’, poi ‘Max, ecco 120 milioni per la Juve’. Questa la cifra che i bianconeri incasseranno tra raggiungimento Champions, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa.

Infine ‘Tuttosport’ titola in prima pagina ‘Divorzi all’italiana’ per l’ultimo Juve-Milan di Allegri e Pioli. In taglio alto l’inchiesta e le nuove scoperte: ‘Superga e gli altri sette aerei caduti’. Ancora ‘Roma: blindare Dybala la priorità di De Rossi’. Infine ‘Scamacca show: Atalanta, a te la Juve’. E l’Inter che non ha finito: ‘Mercato da 100 milioni‘.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del5 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 25 aprile 2024.

In Spagna l’attenzione è tutta sul cambio di rotta di Xavi che resterà al Barcellona. AS titola ‘Xavi resta’, lo stesso di ‘Mundo Deportivo.