Inter, l’annuncio a sorpresa di Acerbi sui social

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, si confessa sui social con un annuncio a sorpresa: le sue dichiarazioni

E’ stato, di recente, una delle figure più discusse e controverse, per le note vicende che lo hanno riguardato. Prende nuovamente la parola Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, che usa i social network per un annuncio che coglie tutti di sorpresa.

Sul suo profilo Instagram, il centrale nerazzurro rivela: “La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con le due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni”. Il riferimento è all’appuntamento di Euro 2024 cui partecipare con la Nazionale di Luciano Spalletti. Nelle prossime partite con l’Inter, dunque, non lo vedremo in campo, essendo il suo obiettivo la maglia azzurra.