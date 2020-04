Calciomercato, scontento alla Juventus | Interviene Raiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA - Mino Raiola è pronto a fare nuovi affari con la Juventus, stavolta in uscita. Dalla Spagna rilanciano le indiscrezioni secondo cui Matthijs de Ligt si sarebbe pentito della scelta fatta in estate di trasferirsi a Torino preferendo l'offerta bianconera a quella del Barcellona. I blaugrana ora sembrano fuori dalla corsa al centrale olandese, visto che il presidente Bartomeu non vorrebbe fare grossi investimenti in difesa.

Ieri si è parlato di un assalto del Manchester United per de Ligt , ma attenzione al Real Madrid. Secondo il sito 'defensacentral.com', infatti, parlando del riscatto di Areola dal Psg, Raiola avrebbe proposto ai blancos il cartellino dell'olandese, che potrebbe essere l'erede di Sergio Ramos.

