Calciomercato Fiorentina, Commisso pesca dal Psg

CALCIOMERCATO FIORENTINA PSG - La Fiorentina pensa in grande e guarda in casa Paris Saint-Germain per mettere a segno un colpo in prospettiva a costo zero.

Secondo fonti francesi riportate da 'goal.com', infatti, il club diavrebbe da tempo avviato la trattativa con Ziyad, terzino sinistro transalpino di origini algerine classe 2002 in scadenza di contratto con il Psg.