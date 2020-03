CALCIOMERCATO ROMA SHAQIRI LIVERPOOL SIVIGLIA MONCHI - Il calcio, e non solo, si è fermato a causa dell'emergenza coronavirusche ha colpito l'Italia, in particolare. Ma il calciomercato non dorme mai, anche se ovviamente non si può parlare di trattative concrete. Al momento, infatti, è tutto fermo in attesa di capire se le stagioni arriveranno al termine oppure no. I rumors, però, non si fermano. Trova, infatti, conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, quello che arriva dall'Inghilterra riguardante Xherdan Shaqiri. Il 28enne esterno d'attacco, visto all'opera in Italia con la maglia dell'Inter nella seconda parte della stagione 2014/2015, è stato accostato alla Roma nella sessione di mercato del gennaio scorso, ma il club giallorosso ha, poi, virato su Carles Perez del Barcellona.

L'interesse, però, non è scemato: in vista della prossima stagione, il nome di Shaqiri resta sul taccuino degli uomini mercato capitolini che, in caso di affondo, dovranno vedersela col grande ex, il direttore sportivo del. La valutazione che il, con cui il giocatore svizzero è sotto contratto fino al 2023, fa del suo cartellino si aggira sui 18/20 milioni di euro, ma la situazione di emergenza mondiale, cambierà inevitabilmente anche il prossimo calciomercato. Dunque, non è esclusa la possibilità di chiudere questo tipo di operazione anche con la formula del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Come detto, allo stato attuale si parla solo di interessamenti preliminari, nessun passo concreto è stato mosso. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

