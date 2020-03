p>CORONAVIRUS MESSI BARCELLONA STIPENDI / Taglio stipendio del 70% e aiuto ai dipendenti messi in difficoltà dall'emergenza coronavirus: è l'annuncio social di Lioneldopo le polemiche in casa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Su Instagram l'argentino scrive: "Molto si è scritto e si è detto sulla prima squadra del Barcellona in relazione agli stipendi dei giocatori durante questo periodo di stato di allarme. Prima di tutto, vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare una riduzione degli stipendi che percepiamo, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che abbiamo SEMPRE aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluso molte volte che lo abbiamo fatto di nostra iniziativa, in altri momenti che ritenevamo necessari o importanti. Pertanto, continua a sorprenderci che all'interno del club c'era chi cercava di metterci sotto la lente d'ingrandimento e cercava di metterci pressione per fare qualcosa che noi sempre avevamo chiaro che avremmo fatto".

Il calciatore ha poi annunciato che "oltre alla decurtazione del 70% dei nostri stipendi durante lo Stato d'Allarme, daremo un contributo affinché i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando durerà questa situazione. Se non abbiamo parlato finora è perché la priorità per noi era trovare soluzioni che aiutassero il club ma anche chi sarà maggiormente colpito da questa situazione".