CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN BARELLA / In estate la dirigenza dell'Inter dovrà versare nelle casse del Cagliari 25 milioni di euro per riscattare Nicolò Barella. La dirigenza rossoblu però sarà chiamata anche a scogliere il nodo Nainggolan: il centrocampista belga è tornato a giocare ad alti livelli dopo il suo ritorno in Sardegna.

Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Inter, sacrificati due big: assalto a centrocampo | La strategia di Marotta

Calciomercato Inter, riscatto Barella: Nainggolan decisivo | Le utlime

La scelta dell'Inter sembra essere chiara e definitiva, il Ninja non farà ritorno a Milano seppur Conte lo apprezzi tanto. Per restare al Cagliari l'ex Roma dovrebbe ridursi notevolmente l'ingaggio. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'acquisto definitivo di Barella potrebbe essere bilanciato parzialmente dalla cifra che il Cagliari verserebbe nelle casse nerazzurre per Nainggolan, a bilancio attuale per 19,5 milioni di euro. La strada alternativa da percorrere è quella di un prestito ma oneroso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, piano azzurro: via libera Conte al colpo Castrovilli

Calciomercato Inter, il bomber allo scoperto: "Ho parlato con Conte"