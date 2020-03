DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Mentre in altre parti del mondo il Coronavirus sta rapidamente esplodendo accelerando il ritmo dei contagi, l'Italia per il quarto giorno consecutivo intravede segnali di cauto ottimismo con un ulteriore rallentamento dei casi positivi ed una frenata nei decessi. Ma non è il momento di abbassare la guardia ed anzi dalla mezzanotte è entrato in vigore l'ultimo decreto più stringente che prevede anche la chiusura delle frontiere italiane, mentre ad aprile, annuncia il Premier Conte, ne arriverà un altro da almeno 25 miliardi per l'economia del Paese. Il mondo del calcio, invece, resta spaccato sul tema della ripresa. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa

LIVE

22.30 - Sono arrivate anche le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che definito "troppo ottimistica" l'ipotesi di riprendere il campionato il 3 maggio.

21.45 - Intanto la Figc ha reso note le misure discusse con la Serie A per far fronte alla crisi di liquidità del calcio italiano, sul rinvio di alcuni contributi, un Fondo Salva Calcio e la possibilità di prolungare la stagione oltre il 30 giugno.

21.00 - Novità in Inghilterra: la Football Association ha annunciato che i campionati dalla terza alla settima divisione (calcio femminile compreso) verranno portati a termine, ma tutti i risultati finali saranno annullati.

20.20 - Dall'emergenza Coronavirus al campionato di Serie A e la Juventus: parla Nainggolan.

19.30 - Direttamente dal suo isolamento in Uruguay, Diego Godin su Instagram ha voluto lanciare il suo personale appello: "Continuiamo a restare a casa".

18.11 - Consueto bollettino della Protezione Civile sull'andamento dei contagi da coronavirus in Italia: 4492 nuovi positivi e 712 decessi.

18.00 - I dati odierni della Regione Lombardia, illustrati dall'assessore al welfare Gallera: "Sono 34.889 le persone positive al coronavirus in Lombardia, con un aumento di 2.543 casi in un giorno, mentre i decessi sono arrivati a 4.861, con un aumento di 387 vittime.

Oggi ci sono 1501 persone guarite in più rispetto a ieri".

17.34 - Al Senato ha parlato il ministro dell'istruzione, Azzolina: "La scuola riprenderà se e quando ci saranno le condizioni"

16.53 - Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l'avvocato Chiacchio ha parlato dell'ipotesi cassa integrazione per i calciatori: QUI le sue parole.

15.10 - Vincenzo De Luca ha annunciato su Facebook che: "Dopo la lettera di ieri al Governo, sono arrivate dalla Protezione Civile, nella giornata di oggi, 33.000 mascherine FFP2 e 2.729 mascherine FFP3".

14.40 - Fabrizio Nicastro, uno degli esperti del 'Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19', ha affermato che il picco in Italia "è vicinissimo" e che si presenta "molto largo, una sorta di plateau". Frasi che descrivono la situazione "ad ora, dominata da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Se un'altra regione importante dovesse esplodere, è chiaro che la curva si rialzerà".

14.30 - Arriva la risposta della Protezione Civile alle parole del Governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Sono stati consegnati alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio, si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3000 dispositivi – tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere di protezione – e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva".

13.30 - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato durante un punto stampa a Milano: "I contagi sono aumentati troppo rispetto ai giorni scorsi: siamo sui 2500 in più per ora, personalmente sono preoccupato".

12.45 - È in arrivo un nuovo modulo per l'autocertificazione. La notizia è stata annunciata dal capo della Polizia, Gabrielli.

11.22 - Bollettino medico dello Spallanzani: i pazienti positivi al Covid-19 sono 214 in totale. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono questa mattina 114.

10.45 - Il giovane Emanuele morto per Coronavirus è stato sottoposto ad autopsia che ha evidenziato come fosse in buona salute prima di contrarre il virus.

9.45 - Il Dipartimento della Protezione Civile rende noto che il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il Coronavirus e "che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale".

9.15 - La Federazione nazionale degli ordini dei medici comunica che sale a 36 il numero dei medici morti per contrastare l'emergenza Coronavirus. Tre nella giornata di ieri nel bergamasco.

8.00 - Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo decreto da almeno 25 miliardi ad aprile. Oggi riferirà in Senato.

7.00 - Dalla mezzanotte è in vigore il nuovo decreto che prevede misure più stringenti per far fronte all'emergenza Coronavirus, tra cui la chiusura delle frontiere italiane.