Calciomercato Napoli, Jovic diventa contropartita | Le ultime dalla Spagna

CALCIOMERCATO NAPOLI JOVIC / Il Napoli sembra aver davver scelto Luka Jovic per sostituire il possibile partente Milik. In Spagna, precisamente 'Don Balon' sostiene che il club azzurro sarebbe anche propenso a spendere 40 milioni per il giovane bomber serbo che ha fallito al Real Madrid. Non a caso i 'Blanços' sono disposti a cederlo nemmeno un anno dopo il suo acquisto per circa 60 milioni di euro più bonus.

Gli stessi, tuttavia, starebbero pensando di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a uno tra Fabian Ruiz - lo scorso febbraio seguito anche da vicino a Brescia - e Kalidou

Milik potrebbe dire addio al Napoli per una questione contrattuale. Stando a Calciomercato.it, infatti, le parti restano distanti per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza fra poco più di un anno, nel giugno 2021. Sul polacco si registra l'interesse di Inter e Milan.