PARMA SPAL D'AVERSA KUCKA / Sembrava destinato a iniziare la gara dal primo minuto, ma Juraj Kucka non sarà della partita. Parma-Spal perde uno dei suoi protagonisti con il ko dello slovacco.

La società crociata ha infatti comunicato che il giocatore exnon è disponibile per via di una lombalgia acutizzatasi al termine dell’allenamento di ieri. Una brutta tegola per Roberto, che nell'unidici titolare ha dovuto ripiegare su Alberto