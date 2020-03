Calciomercato Juventus, il papà di Haaland esce allo scoperto

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Il cambio di maglia e di campionato non hanno certo influenzato il rendimento di Erling Haaland, autore di dodici gol in nove partite ufficiali con il Borussia Dortmund. Prestazioni di alto livello che, oltre a far aumentare i rimpianti di chi non è riuscito ad accaparrarsi l'attaccante a gennaio, potrebbero far scatenare un'autentica asta di mercato in futuro.

L'attaccante norvegese, piace da tempi non sospetti ache già da tempo hanno preso contatti con Mino Raiola e con il papà del diciannovenne, Alf-Inge.

Intervistato da 'As', il padre del bomber nato a Leeds ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'interessamento del Real, pronto a pagare la clausola da 75 milioni di euro. "Ci hanno accostato a più di cento squadre, però è indubbio che la Liga sarebbe un'opzione molto buona per mio figlio, con squadre molto importanti. Non si sa se giocherà in Spagna. Succederà quello che deve succedere".