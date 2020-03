CAGLIARI GIULINI ZENGA / A margine della presentazione alla stampa di Walter Zenga, ha preso la parola anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che ha spiegato anche la scelta: "Qualche giorno fa confrontandomi con Carli è emerso il nome di Zenga, è l’unico profilo a cui abbiamo pensato". Sul Coronavirus invece: "Certe cose non sono state gestite bene in questa emergenza coronavirus, i rinvii a metà maggio erano folli e quel comunicato della Lega è stato un errore gravissimo.

Domattina dovrebbero ufficializzare che noi non giocheremo questo weekend, tutto si sposta di una settimana e così anche il recupero col Verona. Le prime saranno a porte chiuse, spero che col Torino saranno aperte".

Giulini ha poi rincarato la dose sul momento della squadra: "Dobbiamo salvare la faccia perché da tre mesi stiamo facendo ridere. Mi interessa solo questo, ma non voglio entrare in altri discorsi: abbiamo fatto ridere tutti; io ci metto dentro anche la società. Tutti responsabili, non solo i giocatori".