CALCIOMERCATO MILAN ROMA ELLIOTT FRIEDKIN / Sono giorni importanti per il futuro della Roma: in casa giallorossa è tutto pronto per il passaggio di società da James Pallotta a Friedkin. Ci sono da sistemare solo gli ultimi dettagli, la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Giorni decisivi anche per il futuro del Milan.

Si va verso una totale rivoluzione dell'assetto societario con gli addii di Boban e Maldini: pieni poteri a Ivan, amministratore delegato, che guiderà l'ennesima rivoluzione rossonera. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica' però c'è un clamoroso retroscena che riguardae Milan: Elliott avrebbe rifiutato una proposta da 1,2 miliardi di euro per il Milan formalizzata proprio da Dan, ora a un passo dal diventare nuovo proprietario della Roma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, operazione conferma per Smalling: la chiave

Calciomercato Milan, Ibrahimovic resta in Serie A | Ipotesi clamorosa