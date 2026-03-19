Como in lutto, è morto Michael Bambang Hartono

Nel 2019 l’acquisto del club lariano insieme al fratello Robert Budi. Aveva 86 anni

È morto a Singapore Michael Bambang Hartono, il proprietario del Como. Il miliardiario indonesiano aveva acquistato il club lariano nel 2019, assieme al fratello Robert Budi.

A suon di investimenti, soprattutto ma non solo per la squadra, il Como è salito dalla D alla Serie A, e quest’anno è in lotta per un posto in Europa. O meglio, per la qualificazione alla Champions. Attualmente la formazione di Fabregas è quarta in classifica, un punto sopra la Juventus e tre sulla Roma sconfitta domenica scorsa.

“La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono – recita il comunicato di cordoglio della società – Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto”.