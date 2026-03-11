Atalanta
Scelto Kean in attacco, il Milan è pronto ad accontentare Allegri

Moise Kean è il nome più caldo per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti classe 2000 che potrebbe rappresentare il grande colpo per i rossoneri.

Moise Kean
Milan deciso su Kean

Dopo una grande stagione come quella passata, Moise Kean sta facendo più fatica ad imporsi in un’annata davvero difficile per tutta la squadra della Fiorentina. Nonostante questo, la punta della nazionale italiana è sul taccuino di diverse squadre europee, tra cui proprio il Milan.

Nella giornata di oggi La Gazzetta dello Sport ha confermato quanto scritto da Calciomercato.it nelle scorse settimane, ossia la volontà del Milan di puntare sull’attaccante italiano che gode della stima della società, dell’allenatore e dello spogliatoio rossonero. Un affare non semplice, per via delle alte richieste della Fiorentina, ma che potrebbe concludersi positivamente nel caso in cui il club meneghino decidesse di inserire una contropartita tecnica.

Non sarà necessario pagare la clausola da 62 milioni di euro per portare via Kean da Firenze, ma intorno ai 45 milioni di euro il Milan potrebbe strappare il giocatore ai viola, andando a regalare ad Allegri l’attaccante del quale ha bisogno, considerato il fatto che a fine stagione dovrebbero salutare sia Santiago Gimenez che Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku.

