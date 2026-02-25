Kean al Milan, arrivano conferme: Allegri ha scelto il prossimo centravanti

Moise Kean è un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante della Fiorentina è il nome che più convince Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri e in estate ci sarà un tentativo per portarlo a Milanello.

Dopo una stagione di assenza dalle coppe europee, il Milan si appresta a tornare nelle competizioni continentali con i rossoneri che dovranno allungare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri cercando di inserire maggiore qualità.

Stando a quanto affermato da Carlo Pellegatti, le priorità del Milan per il mercato dell’estate 2026 sono quelle di arrivare ad un centrale difensivo, un esterno e un centravanti di livello internazionale.

Calciomercato Milan, Kean nel mirino di Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l’acquisto di Moise Kean per sistemare il reparto offensivo con il centravanti della nazionale italiana che ha già lavorato con il tecnico livornese ai tempi della Juventus.

Dusan Vlahovic resterebbe sempre il preferito di Allegri e Tare anche se i costi dell’operazione non appaiono semplici con il serbo che potrebbe anche rinnovare con la Juventus in caso di qualificazione alla Champions League da parte dei bianconeri. Proprio per questo motivo starebbero salendo le quotazioni di Moise Kean con la punta della Fiorentina molto apprezzata nell’ambiente rossonero, compresi i calciatori.

Kean ha un contratto con la Fiorentina che prevede una clausola da circa 62 milioni di euro anche se l’intenzione dei rossoneri è quella di andare a investire circa 45 milioni di euro per assicurarsi il cartellino dell’ex Juventus.