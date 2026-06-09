Bremer e David insieme nello stesso club: addio Juve

Bianconeri scatenati anche per quanto riguarda i movimenti in uscita: ecco cosa sta succedendo a Torino.

La Juventus ha le idee chiare su come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ed è al lavoro per muoversi in anticipo ed evitare spiacevoli sorprese. I bianconeri prenderanno sicuramente due attaccanti, un centrocampista di qualità e un portiere, ma molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni.

E sul piede di partenza ci sono anche Gleison Bremer e Jonathan David, che potrebbero trasferirsi nello stesso club: lo riferisce l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, secondo cui il Tottenham di Di Zerbi sarebbe particolarmente interessato al centrale brasiliano e all’attaccante canadese.

Bremer ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che scade il 10 agosto, mentre David assicurerebbe una buonissima plusvalenza alla Vecchia Signora visto che dodici mesi fa è arrivato a Torino a parametro zero. Occhio, dunque, a queste uscite e alle prossime ore che si preannuncia cruciali.