L’ottimo finale di campionato vissuto con il Catanzaro ha attirato l’attenzione di diverse big nei confronti di Mattia Liberali, giovane talento della squadra calabrese con un passato nel Milan.

I rossoneri hanno ceduto il cartellino del centrocampista offensivo ai giallorossi durante la scorsa estate a costo zero, mantenendo solamente una percentuale sulla prossima rivendita attorno al 50%. Sul calciatore ci sono diverse squadre italiane, dal Parma al Como, passando per Genoa e Juventus ma, stando a quanto affermato da Nicolò Schira, nelle ultime ore starebbe prendendo piede l’ipotesi Bologna.

Il trequartista piace molto a Domenico Tedesco che sarebbe felice di averlo a disposizione nella rosa del 2026/2027 del Bologna che allenerà a partire dalle prossime settimane. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti per il classe 2007 con i rossoblu decisi a portarlo immediatamente in Serie A.