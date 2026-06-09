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Il Bologna si iscrive alla corsa a Liberali, rinforzo in arrivo per Tedesco

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L’ottimo finale di campionato vissuto con il Catanzaro ha attirato l’attenzione di diverse big nei confronti di Mattia Liberali, giovane talento della squadra calabrese con un passato nel Milan.

Marco Di Vaio
Il Bologna ha messo nel mirino Mattia Liberali (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri hanno ceduto il cartellino del centrocampista offensivo ai giallorossi durante la scorsa estate a costo zero, mantenendo solamente una percentuale sulla prossima rivendita attorno al 50%. Sul calciatore ci sono diverse squadre italiane, dal Parma al Como, passando per Genoa e Juventus ma, stando a quanto affermato da Nicolò Schira, nelle ultime ore starebbe prendendo piede l’ipotesi Bologna.

Il trequartista piace molto a Domenico Tedesco che sarebbe felice di averlo a disposizione nella rosa del 2026/2027 del Bologna che allenerà a partire dalle prossime settimane. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti per il classe 2007 con i rossoblu decisi a portarlo immediatamente in Serie A.

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