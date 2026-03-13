Nei giorni scorsi si è parlato molto di un forte interessamento da parte del Milan nei confronti di Moise Kean, attaccante della Fiorentina pronto a salutare alla fine della stagione.

Il centravanti classe 2000, soprattutto se la Fiorentina non dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Europa League tramite la Conference League, andrà via per cercare di lottare per obiettivi più grandi.

Ci sono diverse squadre sulle sue tracce con il Milan che appare molto interessato al suo cartellino considerato l’ottimo rapporto con Massimiliano Allegri e diversi calciatori dello spogliatoio rossonero (Leao e Maignan in primis). Stando a quanto affermato da Ivan Zazzaroni a Maracanà su TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato perché il passaggio di Kean al Milan sia molto difficile.

“Credo sia molto difficile che Kean vada al Milan se non attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Fabio Paratici ha il dente avvelenato con i rossoneri dopo che era il prescelto per il ruolo di direttore sportivo e poi non se ne è fatto nulla. Non farà nessun tipo di sconto al Milan”.

Appare difficile che il Milan possa arrivare a mettere sul piatto i 62 milioni di euro della clausola rescissoria, con il club meneghino pronto a guardare altrove per rinforzare il proprio reparto avanzato.