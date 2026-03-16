Esonero Allegri, pazienza al limite in casa Milan: cosa sta succedendo

Grandissima delusione in casa Milan dopo il ko sul campo della Lazio: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Milanello.

Ci risiamo. Dopo il successo contro l’Inter nel precedente turno di campionato, il Milan si ferma ancora una volta sul più bello e spreca l’occasione di avvicinarsi ulteriormente al primo posto dei cugini nerazzurri. La squadra di Max Allegri esce sconfitta dal posticipo serale della 29esima giornata sul campo della Lazio e scivola a otto punti di distanza dalla vetta quando mancano nove gare al termine del campionato.

Decide la rete di Isaksen nel corso della prima frazione di gioco, con Pulisic e compagni che provano a reagire nei secondi 45′ senza mai trovare la via della rete. E, a fine gara, esplode ancora una volta la rabbia dei tifosi rossoneri che puntano il dito contro Massimiliano Allegri. Ecco uno dei tanti commenti apparsi in queste ore su X:

Se fatichi quando manca Rabiot è perché la tua squadra non ha un gioco e vive delle giocate dei singoli. È quando mancano i singoli che si vede il gioco e la bravura del tecnico a sopperire alle assenze#AllegriOut

— Rossonerosemper (@Rossonerosemper) March 16, 2026