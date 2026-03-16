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Esonero Allegri, pazienza al limite in casa Milan: cosa sta succedendo

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Grandissima delusione in casa Milan dopo il ko sul campo della Lazio: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Milanello. 

Ci risiamo. Dopo il successo contro l’Inter nel precedente turno di campionato, il Milan si ferma ancora una volta sul più bello e spreca l’occasione di avvicinarsi ulteriormente al primo posto dei cugini nerazzurri. La squadra di Max Allegri esce sconfitta dal posticipo serale della 29esima giornata sul campo della Lazio e scivola a otto punti di distanza dalla vetta quando mancano nove gare al termine del campionato.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Decide la rete di Isaksen nel corso della prima frazione di gioco, con Pulisic e compagni che provano a reagire nei secondi 45′ senza mai trovare la via della rete. E, a fine gara, esplode ancora una volta la rabbia dei tifosi rossoneri che puntano il dito contro Massimiliano Allegri. Ecco uno dei tanti commenti apparsi in queste ore su X:

Il Milan adesso è chiamato a rialzare immediatamente la testa anche perché dietro vanno forte e la volata Champions League rischia di complicarsi ulteriormente.

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4 / 7

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6 / 7

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7 / 7

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