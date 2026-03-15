Allegri: “Obiettivo Champions, vi spiego perché Leao era nervoso”

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan in casa contro la Lazio per 1-0 che ha condannato di fatto i rossoneri a dire addio alle speranze scudetto e li inserisce nuovamente nella corsa per un posto in Champions League.

L’allenatore livornese ha commentato così la sconfitta del Milan ai microfoni di DAZN: “Dopo la vittoria con l’Inter tutti parlavano di scudetto. Credo che il Milan stia facendo buone cose in questo campionato, ma dobbiamo restare focalizzati sull’obiettivo Champions. Abbiamo la Juventus a sette punti e il Como a sei. Il campionato è ancora lungo”.

Sulla reazione di Leao al cambio: “Era nervoso perché c’erano state delle occasioni in cui poteva essere servito meglio. Come tutti i ragazzi ci teneva tanto perché poteva essere un’occasione per mettere un distacco sulle inseguitrici. Sono cose che capitano durante la partita”.

“Oggi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente – ha detto Allegri – sapevamo delle difficoltà di oggi con la Lazio che ha fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo”.