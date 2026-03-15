Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri: “Obiettivo Champions, vi spiego perché Leao era nervoso”

Foto dell'autore

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan in casa contro la Lazio per 1-0 che ha condannato di fatto i rossoneri a dire addio alle speranze scudetto e li inserisce nuovamente nella corsa per un posto in Champions League.

Massimiliano Allegri
Le parole di Massimiliano Allegri dopo Lazio-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’allenatore livornese ha commentato così la sconfitta del Milan ai microfoni di DAZN: “Dopo la vittoria con l’Inter tutti parlavano di scudetto. Credo che il Milan stia facendo buone cose in questo campionato, ma dobbiamo restare focalizzati sull’obiettivo Champions. Abbiamo la Juventus a sette punti e il Como a sei. Il campionato è ancora lungo”.

Sulla reazione di Leao al cambio: “Era nervoso perché c’erano state delle occasioni in cui poteva essere servito meglio. Come tutti i ragazzi ci teneva tanto perché poteva essere un’occasione per mettere un distacco sulle inseguitrici. Sono cose che capitano durante la partita”.

“Oggi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente – ha detto Allegri – sapevamo delle difficoltà di oggi con la Lazio che ha fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo”.

/7
2161

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU