Lazio-Milan, emergenza biancoceleste: fuori Cataldi

Non arrivano buone notizie in casa Lazio dall’infermeria con i biancocelesti che dovranno fare a meno di Danilo Cataldi in vista della partita di domenica sera in Serie A contro il Milan.

Momento non facile dal punto di vista della condizione fisica dei propri calciatori per la Lazio che, dopo aver vinto contro il Sassuolo in piena emergenza, si appresta ad affrontare il Milan nel posticipo di Serie A con diversi assenti.

Tra questi ci sarà anche Danilo Cataldi che, come riportato dal sito ufficiale della Lazio “ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro“. Una tegola per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno anche di Provedel, Gigot, Rovella, con Romagnoli e Basic che stanno provando a recuperare per mettersi a disposizione, almeno parzialmente, per il big match contro gli uomini di Allegri.

Ci sarà, al centro dell’attacco, l’ex di turno Daniel Maldini che, contro il Sassuolo, ha trovato la sua prima rete con la maglia della Lazio. Il figlio di Paolo ha già segnato ai rossoneri da ex, in un Milan-Spezia 2-1 che fu risolta nel finale da una prodezza di Giroud.

