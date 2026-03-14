Federico Bernardeschi si sta prendendo il Bologna nell’ultimo periodo con il centrocampista offensivo che potrebbe anche tornare in nazionale italiana in vista degli spareggi per i prossimi mondiali in USA, Canada e Messico.
Classe 1994, l’ex calciatore di Juventus e Fiorentina è stato tra i migliori in campo durante l’ottavo di finale di Europa League contro la Roma, andando a segno nella gara d’andata per il momentaneo vantaggio dei rossoblu.
Calciatore dalle grandi qualità e ottima esperienza a livello internazionale, Federico Bernardeschi potrebbe rappresentare una soluzione di totale affidabilità per Gennaro Gattuso che potrebbe chiamarlo per la semifinale contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles.
Manca sempre meno all’appuntamento fondamentale per la nazionale italiana che non vuole mancare per la terza volta consecutiva la partecipazione ai mondiali. Diversi addetti ai lavori hanno indicato Federico Bernardeschi come possibile arma in più per la squadra azzurra in vista delle partite di fine marzo e Gennaro Gattuso sembra pensarci in maniera concreta con il calciatore del Bologna pronto a tornare in azzurro dopo quattro anni di assenza.