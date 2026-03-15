PAGELLE E TABELLINO Lazio-Milan: Isaksen spegne i sogni scudetto di Allegri

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A

La Lazio sconfigge il Milan, nel posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Un risultato a sorpresa che suona come una beffa tremenda per gli uomini di Allegri, che rischiano di mettere la parola fine alla corsa scudetto. I rossoneri non solo non approfittano del mezzo passo falso dell’Inter contro l’Atalanta, ma perdono addirittura un punto in classifica, portandosi opra a meno otto dagli uomini di Chivu. I biancocelesti di Maurizio Sarri portano a casa un successo inutile per la classifica, ma che potrebbe regalare motivazioni importanti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Unico, vero obiettivo ancora a disposizione. Zaccagni e compagni hanno onorato il ritorno dei propri tifosi allo stadio Olimpico. Dopo quattro gare consecutive con lo stadio vuoto, i sostenitori biancocelesti erano tornati a riempire le tribune.

Lazio-Milan, i top e i flop Isaksen show, Leao annullato

A decidere la sfida è un gol di Isaksen realizzato a metà del primo tempo. Il norvegese, dopo aver sfiorato due volte il gol, supera in velocità Estupinan e batet Maignan in uscita. I biancocelesti sfiorano più volte il raddoppio:: Taylor colpisce la traversa, Maldini e Dele Bashiru mettono in difficoltà i rossoneri. Alegri ridisegna la squadra nella ripresa e prova ad attaccare con maggiore forza: Motta respinge un tentativo di Pulisic, poi Atekame si vede annullare un gol per un precedente fallo di mano. Nel finale i rossoneri attaccano a testa bassa, ma la difesa biancoceleste regge bene.

LAZIO

Top

Isaksen 7,5 : Corre per due: è protagonista di un primo tempo eccezionale. Sembrava destinato a ripetere la gara con il Sassuolo, fatta di spunti e di azioni pericolose, vanificate sotto porta; ma a metà del primo tempo riesce a trovare il guizzo che rompe l’equilibrio, battendo in velocità Estupinan e beffando Maignan. Il Milan gli porta fortuna: lo scorso anno a San Siro procurò un’espulsione (Pavlovic) e si procurò il rigore che decise la gara.

Provstgaard 7: Attento, puntuale e sempre nel vivo della gara. Quando c’è da spazzare non si fa pregare, ed è bravo anche a leggere i movimenti offensivi dei rossoneri.

Mario Gila 7 : Era uno degli uomini più attesi: il Milan lo segue da tempo; Tare sogna di portarlo a Milano nella prossima stagione. Il difensore spagnolo gioca senza remore e pressioni. Annulla Leao e si propone in attacco con continuità. Nel finale è strepitoso in un recupero in scivolata su Pulisic.

Nuno Tavares 7,5: Segnali dell’esterno portoghese che lo scorso anno aveva stupito tutti. Attento in fase difensiva, nonostante Saelemaekers lo punti con frequenza. Davanti è pericolosissimo: attacca con aggressività e crea scompiglio nella difesa rossonera. Quando sembrava sul punto di cedere, trova maggiore forza e riparte fino alla fine.

Flop

Marusic 6,5: Trovare un flop nella Lazio di oggi è quasi impossibile. Marusic strappa una sufficienza piena, controlla Estupinan commettendo un solo errore, ad inizio azione. Per il resto è protagonista di una gara quasi perfetta.

LE PAGELLE

Motta 7; Marusic 6,5, Gila 7, Provstgaard 7, Nuno Tavares 7,5; Dele-Bashiru 7, Patric 7, Taylor 7; Isaksen 7,5 (67` Pedro6 ), Maldini 6 (67` Dia 6), Zaccagni 7 (83` Cancellieri 6)

MILAN

Top

Atekhame 6: Il suo ingrasso regala vivacità e intraprendenza al Milan. Segna anche un gol, che l’arbitro annulla per un fallo di mano.

Flop

Estupinan 5: Il man of the match del derby oggi si trasforma nel punto debole della difesa rossonera. Soffre in modo continuo Isaksen, che nella prima mezz’ora lo salta con regolare facilità. L’errore di posizione e in marcatura in occasione del gol del norvegese è clamoroso e porta il Milan a giocare una gara in salita.

De Winter 5: Nel primo tempo soffre maledettamente la fisicità e l’intraprendenza di Maldini, che lo anticipa con regolarità e si propone in attacco. Tenta in un paio di occasione l’anticipo, non riuscendo mai ad avere la meglio sul centravanti biancoceleste. Rischia anche il rosso nell’azione che si chiude con il tiro (debole) del numero ventisette biancoceleste: vistosi superato, ha tentato di atterrarlo prima dell’ingresso in area di rigore.

Leao 4,5: Spara a salve: non riesce mai a superare Gila e Provstgaard che lo annullano con troppa facilità. La sceneggiata al momento della sostituzione era quantomeno evitabile.

LE PAGELLE

Il tabellino di Lazio-Milan

Il tabellino di Lazio-Milan, sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato e disputata allo stadio Olimpico di Roma.

Marcatore: 28` Isaksen

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (67` Pedro), Maldini (67` Dia), Zaccagni (83` Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (58` Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (86′ Ricci), Fofana (66` Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (58` Bartesaghi); Pulisic, Leao (66` Fulkrug). A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu. All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Peretti – Perrotti

IV ufficiale: Ayroldi

V.A.R.: Chiffi

A.V.A.R.: Maggioni

NOTE. Ammoniti: 55` Estupinan (M), 81` Tavares (L). Espulso Maurizio Sarri