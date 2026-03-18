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Milan, Pulisic può partire per 75 milioni: la destinazione

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Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Christian Pulisic: bomba di mercato dalla Spagna, tutti i dettagli. 

Nell’ultimo periodo il suo rendimento è calato vistosamente, ma Christian Pulisic rimane uno dei giocatori più importanti e apprezzati del Milan. L’esterno statunitense classe ’98 è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma in estate potrebbe fare le valigie per provare una nuova avventura in un campionato diverso dalla Serie A.

Leao e Pulisic esultano
Leao-Pulisic (Ansa) – Calciomercato.it

Il Milan valuta il calciatore circa 75 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata delle squadre di Premier League: lo riferisce in queste ore ‘Fichajes.net’, secondo cui proprio alcuni top club inglesi sarebbero particolarmente interessati alle prestazioni di Pulisic e avrebbero intenzione di fare follie per il suo cartellino.

La dirigenza rossonera crede fortemente nel valore del 27enne originario di Hershey, ma non avrebbe problemi a privarsene in caso di offerta indecente: una pessima notizia per Max Allegri e per tutti i tifosi del Milan in vista dei prossimi impegni di campionato e del finale di stagione che si preannuncia a dir poco scoppiettante.

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