Juve, Di Gregorio via in prestito con diritto di riscatto: le ultime

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Di Gregorio che ha fin qui deluso le aspettative: ecco le ultime.
Attraversa un pessime momento di forma e nell’ultimo periodo Michele Di Gregorio ha perso posizioni nelle gerarchie di Spalletti, che continua a preferirgli Perin come numero 1 della Juventus. L’ex portiere del Monza, nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, potrebbe fare le valigie al termine della stagione in corso.
Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe decisa a privarsene in caso di proposte da 10-15 milioni di euro per evitare minusvalenze, ma occhio alle sorprese. La Juve, infatti, non si opporrebbe alla partenza di Di Gregorio con la formula del prestito con diritto di riscatto e, dunque, le possibilità di un suo addio in estate aumentano sensibilmente di giorno in giorno.
Il 28enne originario di Milano fa gola a diverse squadre tra Serie A e Premier League e la sua avventura alla Continassa sembra ormai essere giunta davvero al capolinea.