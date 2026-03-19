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Decisione UFFICIALE su Lautaro: ma Chivu sorride a metà

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Il capitano dell’Inter rimarrà a lavorare ad Appiano durante la sosta per le Nazionali

Scaloni fa un favore all’Inter, Lautaro Martinez escluso dai convocati per la sfida che l’Argentina disputerà con il Guatemala il prossimo 31 marzo. L’amichevole sostituisce la Finalissima con la Spagna annullata a causa del conflitto in Medio-Oriente.

Lautaro esulta dopo un gol con l'Inter
Decisione UFFICIALE su Lautaro: Chivu sorride a metà (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Del resto il capitano dell’Inter è fuori da un mese per un risentimento al soleo della gamba sinistra: ha saltato le ultime cinque partite dell’Inter e quasi sicuramente salterà anche la sesta, ovvero quella con la Fiorentina di domenica sera. Anche nell’ultima seduta ha lavorato a parte.

Per questo Chivu non può che sorridere a metà, considerato che ancora non potrà fare affidamento sul proprio numero 10 e giocatore più importante della sua Inter. Senza di lui, l’attacco è andato letteralmente in crisi.

Tornando ai convocati del CT Scaloni, nell’elenco figura però il nome di un altro interista: parliamo di Tomas Palacios, appena 3 presenze (un totale di 26′) con la maglia nerazzurra.

A gennaio il difensore è stato ceduto all’Estudiantes in prestito (fino a dicembre 2026) con opzione d’acquisto fissata sui 6/7 milioni di euro. In Argentina, nel club presieduto dall’ex Veron, il classe 2002 si è rilanciato alla grande conquistando, oltre che una maglia da titolare dei ‘Pincha’, la prima convocazione con l’Argentina.

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