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Inter, assenza Lautaro manda in crisi l’attacco: statistica da brividi

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L’argentino ha saltato le ultime 5 partite ed è in dubbio anche per la trasferta di Firenze

Francamente proviamo un po’ di imbarazzo per coloro i quali criticano e hanno sempre criticato Lautaro Martinez. Non il momento o un periodo, che ci sta, ma proprio il valore in assoluto dell’argentino.

Più di qualcuno, anche tra gli stessi tifosi dell’Inter, avrà forse fatto mea culpa dopo le enormi difficoltà palesate dalla squadra nel giocare senza il proprio capitano.

Lautaro esulta dopo un gol con l'Inter
Inter, assenza Lautaro manda in crisi l’attacco: statistica da brividi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Più di tutti, e non può essere una casualità, è andato in crisi l’attacco: nelle ultime 5 partite, cioè quelle in cui è mancato il numero 10 di Bahia Bianca, ha segnato soltanto Pio Esposito, sabato scorso contro l’Atalanta.

Thuram e Bonny sono rimasti a secco, anche se la crisi del primo è iniziata pure prima dell’uscita di scena di Lautaro: nel 2026 ha segnato appena 3 reti, l’ultima l’8 febbraio scorso in casa del Sassuolo.

Per temperamento e caratteristiche tecniche, è un trascinatore ed è l’attaccante che lega il gioco, Lautaro è un giocatore imprescindibile. E insostituibile, anche perché cambiare modo di giocare nel bel mezzo della stagione è pressoché impossibile.

Lo è a maggior ragione con il Thuram attuale, l’ennesimo attaccante che ha giovato della sua bravura. Chiedere a Lukaku, come a Dzeko (il partner più forte che ha avuto) e in ultimo a Pio Esposito.

Lautaro esulta con Pio Esposito
Lautaro a rischio anche per Fiorentina-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Insomma, quest’Inter un po’ sulle gambe e penalizzata da se stessa oltre che da alcune decisioni arbitrali, ha bisogno del ritorno del proprio capitano per non buttare a mare uno Scudetto che sembrava già vinto.

Il polpaccio sinistro, andato ko nella nefasta gara di Bodo, è però una brutta bestia, infatti ad oggi non è per niente sicuro il suo rientro per la delicata trasferta di Firenze. Chivu rischia di riaverlo a disposizione solo dopo la sosta, per il big match contro la Roma del 5 aprile.

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