Milan, possibile addio di Furlani in casa rossonera: la situazione | CM

La vittoria nel derby contro l’Inter ha dato grande entusiasmo in casa Milan con i rossoneri che vorranno provare il tutto per tutto per cercare di infastidire i nerazzurri nella corsa al titolo.

Un successo che sembra aver messo anche una forte ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, decisiva per le questioni economiche e sportive del club, pronto a programmare un mercato importante per la prossima estate.

Le scelte saranno condivise tra l’allenatore, la dirigenza e la società e proprio in questo senso potrebbero esserci delle novità in casa rossonera. Si è creata una forte sinergia tra Massimiliano Allegri, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic con il Milan che ha visto cambiare in maniera netta i propri risultati dopo la stagione molto difficile dello scorso anno. In queste ultime ore si è parlato di un possibile addio di Giorgio Furlani alla squadra rossonera anche se la situazione appare tutta in divenire.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’amministratore delegato del Milan non avrebbe chiuso la porta all’addio al club, ma non andrebbe via da Milano senza una proposta allettante che possa permettergli di proseguire la sua carriera nel mondo del calcio.