Milan, possibile addio di Furlani in casa rossonera: la situazione | CM

La vittoria nel derby contro l’Inter ha dato grande entusiasmo in casa Milan con i rossoneri che vorranno provare il tutto per tutto per cercare di infastidire i nerazzurri nella corsa al titolo.

Giorgio Furlani
Milan, possibile addio di Furlani

Un successo che sembra aver messo anche una forte ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, decisiva per le questioni economiche e sportive del club, pronto a programmare un mercato importante per la prossima estate.

Le scelte saranno condivise tra l’allenatore, la dirigenza e la società e proprio in questo senso potrebbero esserci delle novità in casa rossonera.  Si è creata una forte sinergia tra Massimiliano Allegri, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic con il Milan che ha visto cambiare in maniera netta i propri risultati dopo la stagione molto difficile dello scorso anno. In queste ultime ore si è parlato di un possibile addio di Giorgio Furlani alla squadra rossonera anche se la situazione appare tutta in divenire.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’amministratore delegato del Milan non avrebbe chiuso la porta all’addio al club, ma non andrebbe via da Milano senza una proposta allettante che possa permettergli di proseguire la sua carriera nel mondo del calcio.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

