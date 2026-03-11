Si accendono ulteriormente le polemiche sulla stracittadina Milan-Inter

L’ultimo derby tra Milan e Inter è finito con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Estupinan. Finito almeno sul campo, perché tra tv e social le polemiche continuano come se non ci fosse un domani. Le ultime si sono scatenate in conseguenza della decisione dell’AIA di mandare Doveri ad arbitrare in Serie B, per la precisione il big match Monza-Palermo.

I tifosi nerazzurri la vedono come una sorta di punizione per la sua prova nella stracittadina milanese, che peraltro arriva all’indomani della sua discutibile ‘promozione’ ufficiale a Open Var.

“Ma come, prima era promosso e ora va in B”, scrive un interista; “No ma Doveri ha arbitrato benissimo, nessun errore”, commenta sarcasticamente un altro. “Intanto il fenomeno Doveri dopo le sue prodezze andrà ad arbitrare in B il prossimo turno…”, punge un altro tifoso dell’Inter. Ecco i tweet raccolti da Calciomercato.it:

Secondo l’@aia #Doveri ha arbitrato talmente bene che nel prossimo weekend arbitrerà in serie B 🤭 — Aculnaig Icaloc (@colacig) March 11, 2026

intanto il fenomeno Doveri dopo le sue prodezze andrà ad arbitrare in B il prossimo turno 🤡 — Paolo Cecchin (@cek_20161) March 11, 2026

Ma come prima era promosso e ora va in B

Hahahahah siete da studiare voi arbitri — Francesco Cardone (@iamfrancesco91) March 11, 2026

No ma Doveri ha arbitrato benissimo. Nessun errore https://t.co/HKVnJ4eJzx — 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂🖤💙⭐⭐ (@LadyValentina14) March 11, 2026

Doveri non è il primo arbitro di alto livello che viene designato per una sfida di alta classifica del campionato cadetto, ma era scontato che la scelta dell’AIA avrebbe fatto discutere.