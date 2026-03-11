Atalanta
Derby infinito, decisione AIA scatena una nuova bufera: “Lo hanno retrocesso”

Si accendono ulteriormente le polemiche sulla stracittadina Milan-Inter

L’ultimo derby tra Milan e Inter è finito con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Estupinan. Finito almeno sul campo, perché tra tv e social le polemiche continuano come se non ci fosse un domani. Le ultime si sono scatenate in conseguenza della decisione dell’AIA di mandare Doveri ad arbitrare in Serie B, per la precisione il big match Monza-Palermo.

Doveri arbitro dell'ultimo derby Milan-Inter
I tifosi nerazzurri la vedono come una sorta di punizione per la sua prova nella stracittadina milanese, che peraltro arriva all’indomani della sua discutibile ‘promozione’ ufficiale a Open Var.

“Ma come, prima era promosso e ora va in B”, scrive un interista; “No ma Doveri ha arbitrato benissimo, nessun errore”, commenta sarcasticamente un altro. “Intanto il fenomeno Doveri dopo le sue prodezze andrà ad arbitrare in B il prossimo turno…”, punge un altro tifoso dell’Inter. Ecco i tweet raccolti da Calciomercato.it:

Doveri non è il primo arbitro di alto livello che viene designato per una sfida di alta classifica del campionato cadetto, ma era scontato che la scelta dell’AIA avrebbe fatto discutere.

