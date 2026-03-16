La sconfitta arrivata in casa della Lazio ha chiuso il discorso scudetto in casa Milan con i rossoneri che ora dovranno concentrarsi sulla qualificazione in Champions League.

Oltre al ko il Milan deve fare i conti anche con la sfuriata di Rafael Leao arrivata in occasione della sostituzione durante la partita con il portoghese che ha creato malcontento in tutto l’ambiente rossonero.

La reazione di Rafael Leao non è piaciuta affatto all’ambiente Milan, dallo staff tecnico alla dirigenza. Una scenata che ha scatenato nervosismo nell’ambiente, in un momento in cui i rossoneri devono concentrarsi al meglio sul campionato per non perdere l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League.

Leao via dal Milan, valutazioni in corso in casa rossonera

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’avventura di Rafael Leao al Milan potrebbe essere giunta agli sgoccioli con il portoghese che potrebbe salutare alla fine della stagione in corso.

In casa Milan si starebbero facendo le valutazioni del caso su quella che potrebbe essere la rosa della prossima stagione e, di conseguenza, anche su Leao. La sensazione è che non è certo che si riparta da Leao in vista del prossimo campionato e che si starebbe valutando in maniera seria anche un suo addio.

C’è da considerare che l’alto ingaggio percepito da Leao potrebbe non rendere semplice un’eventuale trattativa di cessione del numero 10 rossonero anche se non mancano gli interessi nei suoi confronti, specialmente in Premier League. Il contratto in scadenza nel giugno del 2028, tra l’altro, potrebbe spingere i rossoneri a cederlo in estate per provare a monetizzare maggiormente dalla sua partenza.