Allegri ha minimizzato l’accaduto, ma potrebbero esserci delle pesanti conseguenze

Leao è tornato nel mirino di stampa e tifosi dopo che non ha accettato il cambio nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, rifiutando al contempo l’abbraccio di Allegri.

Lo stesso tecnico ha minimizzato l’accaduto, “in alcune situazioni poteva essere servito meglio (da Pulisic, ndr( ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta”, ma la tensione non può che essere alta. Anzi, altissima.

Sui social tanti milanisti hanno preso le sue difese, altrettanti hanno riversato contro di lui commenti ferocissimi. C’è chi si augura una sua cessione nel prossimo calciomercato estivo, chi chiede che venga messo in tribuna da qui alla fine della stagione.

“Ha 27 anni e 2 figli, inizia a esser tardi per comportarsi da bambino – l’attacco al portoghese di Carlos Passerini, giornalista del ‘Corriere della Sera’ al seguito del Milan – È il giocatore attorno al quale è stato costruita la squadra, non si può permettere di comportarsi così“.

L’estate che verrà potrebbe essere davvero quella del divorzio tra Leao e il club rossonero: “Se dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio – ha sottolineato Passerini nel suo intervento a ‘Tutti Convocati’, programma in onda su ‘Radio 24 ‘ – Allegri avrebbe voluto Vlahovic, ma non l’hanno accontentato. E alla fine hanno adattato Pulisic-Leao come strana coppia d’attacco che insieme ha giocato poco, e che quando giocano non si integrano bene. Il Milan dell’anno prossimo dovrà ambire allo Scudetto, per questo servirà un centravanti”.