Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caso Leao, alta tensione Milan: “Non si può permettere”

Foto dell'autore

Allegri ha minimizzato l’accaduto, ma potrebbero esserci delle pesanti conseguenze

Leao è tornato nel mirino di stampa e tifosi dopo che non ha accettato il cambio nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, rifiutando al contempo l’abbraccio di Allegri.

Lo stesso tecnico ha minimizzato l’accaduto, “in alcune situazioni poteva essere servito meglio (da Pulisic, ndr( ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta”, ma la tensione non può che essere alta. Anzi, altissima.

Leao durante una partita del Milan
Milan, è scoppiato un altro caso Leao: “Non si può permettere” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sui social tanti milanisti hanno preso le sue difese, altrettanti hanno riversato contro di lui commenti ferocissimi. C’è chi si augura una sua cessione nel prossimo calciomercato estivo, chi chiede che venga messo in tribuna da qui alla fine della stagione.

Ha 27 anni e 2 figli, inizia a esser tardi per comportarsi da bambino – l’attacco al portoghese di Carlos Passerini, giornalista del ‘Corriere della Sera’ al seguito del Milan – È il giocatore attorno al quale è stato costruita la squadra, non si può permettere di comportarsi così“.

L’estate che verrà potrebbe essere davvero quella del divorzio tra Leao e il club rossonero: “Se dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio – ha sottolineato Passerini nel suo intervento a ‘Tutti Convocati’, programma in onda su ‘Radio 24 ‘ – Allegri avrebbe voluto Vlahovic, ma non l’hanno accontentato. E alla fine hanno adattato Pulisic-Leao come strana coppia d’attacco che insieme ha giocato poco, e che quando giocano non si integrano bene. Il Milan dell’anno prossimo dovrà ambire allo Scudetto, per questo servirà un centravanti”.

/7
2356

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU