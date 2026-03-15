Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan: piace Troy Parrott

Uno dei reparti del Milan che verrà cambiato in maniera netta in vista della prossima stagione è quello dell’attacco con i rossoneri che sono alla ricerca della miglior soluzione da regalare a Massimiliano Allegri.

Da tempo circolano diversi nomi attorno al mondo rossonero, da Dusan Vlahovic a Moise Kean, passando per Robert Lewandowski anche se nessuna di queste appare una pista percorribile per la prossima stagione.

Stando a quanto affermato da Ekrem Konur, nel mirino dei rossoneri sarebbe finito Troy Parrott, attaccante irlandese classe 2002 in forza all’AZ Alkmaar. Oltre ai rossoneri anche il Borussia Dortmund sarebbe sulle tracce della punta che, in questa stagione, tra campionato e coppe è già a quota 26 reti.

Calciatore in grado di agire sia al centro dell’attacco che come esterno offensivo, Parrott potrebbe rappresentare una soluzione duttile per il reparto avanzato del Milan con la società olandese che chiede circa 25 milioni di euro per il proprio attaccante.