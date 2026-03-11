Il tecnico rossonero ha un contratto valido fino a giugno 2027

Allegri al Real Madrid, altro che fake news pro-Inter in vista del derby. Maurizio Pistocchi ‘conferma’ la notizia lanciata settimana scorsa dal ‘Corriere dello Sport’: “È vero, aveva ragione Zazzaroni”, scrive il giornalista citando il direttore del quotidiano romano.

Pistocchi dà maggiori dettagli, allinenandosi più o meno a quello che è stato poi scritto da ‘Tuttosport’: “Ci sta lavorando Modric, che smetterebbe di giocare per entrare nello staff del tecnico livornese“. Stando a Pistocchi, il croato “ha proposto” Allegri “a Florentino Perez”.

Il presidente del Madrid vuole riprendere un allenatore/gestore dopo il fallimento del progetto Xabi Alonso, con Arbeloa chiamato per guidare la squadra solo fino al termine della stagione. E Allegri piace da anni, come dimostrano i tentativi – andati a vuoti – di alcuni anni fa. L’ultimo nel 2021, prima che il livornese tornasse alla Juventus.

💣 Il #Milan del futuro allenatore del #RealMadrid ( è vero? Si. Aveva ragione #Zazza. Ci sta lavorando #Modric, che smetterebbe di giocare per entrare nello staff del tecnico livornese e l’ha proposto a Florentino Perez) dopo 28 giornate ha

1. la miglior difesa del campionato… pic.twitter.com/bs17sfHmzv — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 11, 2026

Allegri al Real, Pistocchi ironico: “Se succedesse al Bernabeu, sai che panolada…”

Per Pistocchi, a quanto si intuisce, Allegri non sarebbe il profilo ideale per il Real. Il suo Milan “ha miglior difesa del campionato (20 gol subiti), ha perso solo 2 partite, con Cremonese e Parma, e vinto entrambi i derby”.

“Con questi numeri – sottolinea Pistocchi – dovrebbe essere in testa alla classifica, invece è secondo a -7: ha lasciato 3 punti alla Cremonese, 4 al Parma 1 a Pisa, Sassuolo e Genoa. 10 punti che avrebbero dato ai rossoneri la testa della classifica. Se succedesse al Bernabeu, sai che panolada…“.

Prima del derby con l’Inter, a onor di cronaca, Allegri ha dribblato le voci sul Real: “Ho un contratto con il Milan fino al 2027, il club è al lavoro per migliorare la squadra per la prossima stagione. Ad oggi conta solo la qualificazione in Champions“.