Milan, può tornare Filippo Terracciano in estate: lo scenario

Il futuro di Filippo Terracciano è tutto da scrivere con il difensore della Cremonese che ha ritrovato continuità e buone prestazioni con la maglia grigiorossa, pagando, nell’ultimo periodo, il momento non ottimale della formazione lombarda.

Ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il difensore classe 2003 sarà riscattato dalla Cremonese per una somma intorno ai 3,5 milioni di euro in caso di salvezza della formazione allenata da Davide Nicola.

A metà campionato la salvezza della Cremonese appariva più che probabile con Baschirotto e compagni a metà classifica. Una serie di risultati negativi ha fatto piombare la formazione grigiorossa in fondo alla classifica con la squadra che al momento si trova al terzultimo posto. La partita contro la Fiorentina in programma lunedì sera sarà fondamentale per il cammino verso la permanenza in Serie A.

Nel caso in cui dovesse arrivare la retrocessione il giocatore farebbe ritorno al Milan e, non è da escludere che Massimiliano Allegri possa valutarlo in ritiro considerato il fatto che i rossoneri torneranno in Europa e avranno bisogno di una rosa maggiormente lunga. L’alternativa è una nuova cessione, in prestito o definitiva, provando a trovare una nuova formazione di Serie A pronta a rilevare il suo cartellino.