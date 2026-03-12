Atalanta
Kim primo obiettivo per la difesa del Milan, è un pallino di Allegri

Il Milan vuole riportare Kim in Italia in vista della prossima stagione. Il difensore sudcoreano, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe il primo obiettivo dei rossoneri per andare a migliorare il proprio reparto arretrato.

Min-Jae Kim
Il Milan vuole riportare in Italia Kim

L’ex Napoli sta facendo fatica a imporsi nel Bayern Monaco e potrebbe far ritorno in Serie A al termine del campionato in corso. Min-Jae Kim, arrivato nell’estate del 2023 in Germania, potrebbe dire addio alla squadra tedesca dopo tre anni.

Con un contratto fino al giugno del 2028 con il Bayern Monaco, Kim è alla ricerca di una nuova avventura per provare a rilanciare la propria carriera. Massimiliano Allegri lo ha espressamente richiesto alla propria dirigenza per migliorare la rosa e renderla più competitiva per la prossima annata sia per quello che riguarda la lotta in Serie A che per il ritorno in Europa.

La concorrenza di sicuro non manca con diverse società di Premier League, dal Manchester United al Chelsea, che seguono da vicino la situazione, pronte a fare un tentativo per riportare in Italia il calciatore che fu decisivo nel Napoli di Spalletti per la conquista del terzo scudetto della storia partenopea.

