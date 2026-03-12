Il Milan vuole riportare Kim in Italia in vista della prossima stagione. Il difensore sudcoreano, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe il primo obiettivo dei rossoneri per andare a migliorare il proprio reparto arretrato.

L’ex Napoli sta facendo fatica a imporsi nel Bayern Monaco e potrebbe far ritorno in Serie A al termine del campionato in corso. Min-Jae Kim, arrivato nell’estate del 2023 in Germania, potrebbe dire addio alla squadra tedesca dopo tre anni.

Con un contratto fino al giugno del 2028 con il Bayern Monaco, Kim è alla ricerca di una nuova avventura per provare a rilanciare la propria carriera. Massimiliano Allegri lo ha espressamente richiesto alla propria dirigenza per migliorare la rosa e renderla più competitiva per la prossima annata sia per quello che riguarda la lotta in Serie A che per il ritorno in Europa.

La concorrenza di sicuro non manca con diverse società di Premier League, dal Manchester United al Chelsea, che seguono da vicino la situazione, pronte a fare un tentativo per riportare in Italia il calciatore che fu decisivo nel Napoli di Spalletti per la conquista del terzo scudetto della storia partenopea.