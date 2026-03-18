Milan, che rimpianto: ora tutti vogliono Hauge, pronta l’asta per il norvegese

Jens Petter Hauge sta vivendo una grande stagione con la maglia del Bodo Glimt. L’attaccante norvegese, con un passato nel Milan, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre.

Arrivato al Milan nel 2020, ha vissuto una sola stagione in rossonero mettendo a segno 5 reti in stagione con 24 presenze. Un’annata non da ricordare per il norvegese, ma neanche negativa con i tifosi del Milan che hanno sempre conservato un ottimo ricordo dell’attaccante esterno.

Passato all’Eintracht Francoforte, il classe 1999 non è riuscito ad esprimersi al meglio e ha deciso di tornare a casa, vestendo di nuovo la maglia del Bodo Glimt dove si sta togliendo molte soddisfazioni, essendo arrivato fino agli ottavi di Champions League, eliminato poi dallo Sporting.

Secondo quanto affermato da TalkSport, le ottime prestazioni del calciatore classe 1999 avrebbero attirato le attenzioni di diversi club, tra cui anche Tottenham ed Everton, pronte a dare vita a un’asta per il cartellino del giocatore che il prossimo ottobre compirà 27 anni e sembra essere nel massimo della sua maturità calcistica in questo momento. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.