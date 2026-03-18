Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, che rimpianto: ora tutti vogliono Hauge, pronta l’asta per il norvegese

Foto dell'autore

Jens Petter Hauge sta vivendo una grande stagione con la maglia del Bodo Glimt. L’attaccante norvegese, con un passato nel Milan, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre.

Jens Petter Hauge
Milan, rimpianto per quello che riguarda Hauge (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato al Milan nel 2020, ha vissuto una sola stagione in rossonero mettendo a segno 5 reti in stagione con 24 presenze. Un’annata non da ricordare per il norvegese, ma neanche negativa con i tifosi del Milan che hanno sempre conservato un ottimo ricordo dell’attaccante esterno.

Passato all’Eintracht Francoforte, il classe 1999 non è riuscito ad esprimersi al meglio e ha deciso di tornare a casa, vestendo di nuovo la maglia del Bodo Glimt dove si sta togliendo molte soddisfazioni, essendo arrivato fino agli ottavi di Champions League, eliminato poi dallo Sporting.

Secondo quanto affermato da TalkSport, le ottime prestazioni del calciatore classe 1999 avrebbero attirato le attenzioni di diversi club, tra cui anche Tottenham ed Everton, pronte a dare vita a un’asta per il cartellino del giocatore che il prossimo ottobre compirà 27 anni e sembra essere nel massimo della sua maturità calcistica in questo momento. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

/7
2359

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU