CALCIOMERCATO ROMA CAPELLO LEONARDO / La Roma è pronta a cambiare volto: oggi ci sarà l'ultimo Cda dell'epoca Pallotta, a seguirsi è atteso il signing con Friedkin che entro aprile dovrebbe ereditare ufficialmente la proprietà giallorossa. E' ancora presto per parlarne ma in casa Romasi lavora già per il futuro. In estate potrebbe esserci una mega rivoluzione in società: in bilico c'è anche il futuro del ds Petrachi, legato al club da un contatto di ancora due anni.

Roma, rivoluzione in estate: suggestione Leonardo ma spunta un clamoroso ritorno

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', qualora il ds Petrachi rimanga nella capitale, è possibile che venga affiancato da un dirigente di forte impatto, calcistico e mediatico. Un profilo internazionale che piace molto è quello di Leonardo, oggi direttore sportivo del Paris-Saint Germian. Più facile la pista che porta a Boniek, presidente della federcalcio polacca che lascerebbe l'incarico davanti ad un ruolo operativo nella Roma. Attenzione al possibile clamoroso ritorno a Roma di Fabio Capello.

