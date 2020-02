CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC RINNOVO / Dal suo ritorno al Milan, Zlatan Ibrahimovic non ha perso tempo, riconquistando a suon di gol, prestazioni e soprattutto leadership l'intero ambiente rossonero. Il nuovo Ibra, al netto della minor mobilità, non è molto inferiore a quello di un tempo e potrebbe restare ancora per una stagione a Milano. A confermarlo è l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' che sottolinea come la società gli parlerà di rinnovo ancora prima della fine del campionato, quando era già in programma un incontro per decidere insieme il futuro.

Il Milan è già consapevole di aver ritrovato un giocatore decisivo e senza dubbio perfettamente in grado di sostenere sulle proprie spalle una nuova annata. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

L'altro lato della medaglia è però la stessa volontà di Ibrahimovic che fin qui ha dimostrato ampia disponibilità nella sua seconda avventura al Milan. Il leader rossonero vorrebbe restare ancora ma vorrebbe farlo in una squadra ancora più competitiva, nel pieno rispetto della sua solità immensa ambizione. La società dal canto suo è pronta a ricevere e soprattutto soddisfare la richiesta di Ibra, prima di tutto per provare a ritornare ai fasti di un tempo. Restare a Milano comporterebbe inoltre per lo svedese ulteriori novità in quanto ad ora vive in hotel. Dalla prossima stagione dovrebbero raggiungerlo moglie e figli, oggi a Stoccolma.

