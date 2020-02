CALCIOMERCATO MILAN RISCATTO KJAER SIVIGLIA - Simon Kjaer, dopo la prima parte di stagione incolore all'Atalanta, si è ritrovato al Milan. Arrivato nel gennaio scorso, in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, il danese si è conquistato la fiducia dell'allenatore, Stefano Pioli, che lo ha mandato in campo sette volte.

E adesso già si parla di possibile permanenza a titolo definitivo in rossonero del 30enne difensore centrale (sotto contratto col club spagnolo fino al 2021), con discorsi già avviati tra i due club per il versamento della cifra pattuita per il riscatto: 2.5 milioni di euro. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Spagna, non ci sono, per il momento, stati contatti tra le parti per discutere della situazione. La situazione è fluida, quando il Milan sarà pronto a parlare di questa trattativa, non ci sarà alcun problema. Ma, fino ad oggi, non si è discusso di questa eventualità. Se ne parlerà, con ogni probabilità, più avanti.