CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO CAIRO BELOTTI / Con poche ma chiare parole, Urbano Cairo ha parlato delle ultime indiscrezioni di calciomercato sul suo Torino. Circa le voci suò possibile trasferimento di Belotti al Napoli, del quale si è parlato negli ultimi giorni, il presidente ha chiarito: "Non è vero - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - Belotti non si vende? Certo!".

Conciso, quindi, il messaggio di Cairo, finito nel mirino dei tifosi dopo l'ennesima stagione deludente della sua squadra, ora impelagata nella lotta per non retrocedere. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

