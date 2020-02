INFORTUNI JUVENTUS PJANIC HIGUIAN / Dopo la vittoria contro il Brescia, la Juventus continua la preparazione in vista della trasferta in casa della Spal, in programma sabato alle 18.

Al termine dell'allenamento odierno, Maurizioe il suo staff tecnico non possono ancora sciogliere le riserve su due big acciaccati: Gonzaloe Miralem. Il centrocampista bosniaco ha svolto allenamento differenziato in campo, mentre l'attaccante argentino ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia accusata nei giorni scorsi. Buone notizie, invece, sul fronte Adrien. Il mancino francese ha preso parte regolarmente all'allenamento. Dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa,dovrebbe tornare a guidare la squadra bianconera a Ferrara.