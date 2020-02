ATALANTA ROMA GASPERINI/ Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Gian Piero Gasperini ha parlato della sfida contro la Roma di Fonseca: "Avevamo studiato che quello era il momento giusto, devo dire che abbiamo degli equilibri, ma possiamo cambiare spesso la partita. Avevamo delle difficoltà nel primo tempo per essere pericolosi, ci sono poi dei momenti della gara dove quel ruolo che oggi ha fatto Pasalic è fondamentale. Poi è chiaro che se fai gol dopo 19 secondi hai tutto dentro. La cosa importante era ritrovare l'equilibrio giusto in mezzo al campo".

Sull'ambiente: "Quello che stiamo vivendo è meraviglioso, sarà così anche mercoledì a San Siro.

E' una città che si sposta, nonostante lo svantaggio questo tifo dà una spinta a tutti, in quest'ambiente hai una benzina superiore da spendere".

Sulla Roma: "E' una vittoria importante, ma ci sono 14 partite, è chiaro che abbiamo acquisito la convinzione di potercela giocare, con la Roma non abbiamo un vantaggio definitivo. Possiamo però arrivare davanti".

Sui tanti gol segnati: "Le alternative maggiori le abbiamo a centrocampo. Chiaro che noi dobbiamo trovare delle soluzioni in mediana, con dei giocatori che hanno una grande propensione al gol. Nei tre mesi senza Zapata abbiamo potuto sperimentare soluzioni diverse per riuscire a segnare".

Sulla tattica e la tecnica: "Dal punto di vista tecnico possiamo fare meglio, anche in disimpegno finivamo molto a destra dove loro avevano preparato delle chiusure. Abbiam variato poco in quest'ottica. Zapata era un riferimento per Smalling, con il Papu si è aperto però più spazio".

Sul Valencia: "Si l'ho vista ieri sera la partita contro l'Atletico Madrid, è una bella gatta da pelare. Soprattutto al Mestalla si crea un ambiente da corrida pazzesco. Il Valencia è tra le squadre che tutti ci auguravamo di incontrare, lo pensavano anche loro, sarà una bella lotta in un match che si prospetta esaltante".