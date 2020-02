SERIE A BOLOGNA GENOA / Il Genoa batte il Bologna e infiamma la corsa salvezza. Oggi, nella 24a giornata di Serie A, i ragazzi di Nicola, anche grazie all'uomo in più dopo l'espulsione di Schouten, si sono imposti per 3 a 0 contro la squadra di Mihajlovic. Decisive le reti di Soumaoro, Sanabria e Criscito, che alimentano quindi le speranze salvezza: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

La, infatti, in campo domani contro la, ora dista un solo punto.

Bologna-Genoa 0-3: 28' Soumaoro (G), 44' Sanabria (G), 90' Criscito (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Juventus 54 punti; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15

