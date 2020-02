Calciomercato Napoli, rinnovi Mertens e Milik in stallo

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MILIK / Il Napoli tenta una difficile rimonta in campionato, domani a Cagliari gara fondamentale per inseguire almeno la zona Europa League. In attacco ci sarà Mertens e non Milik, il polacco soffre di un'infiammazione al ginocchio. Per entrambi, rinnovi ancora in stallo, come ricordato dal 'Corriere dello Sport'.

Situazione sempre in bilico sia per il belga, corteggiato dae in scadenza a giugno, sia per l'ex, per il quale manca ancora l'accordo, che dovrà essere trovato nelle prossime settimane. La volontà di trovare un'intesa, almeno nel secondo caso, sembra evidente.

