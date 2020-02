CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Il mercato estivo della Juventus è stato fin qui un vero flop. Tra le delusioni c'è sicuramente Aaron Ramsey, uno dei due - l'altro è Rabiot - giocatori presi a costo zero commissioni (3,7 milioni per il gallese) escluse dai bianconeri. L'avventura a Torino del trequartista fa fatica ad impennarsi e lo stesso Sarri, pur difendendolo pubblicamente, ha ammesso che non sta riuscendo a brillare come ci si aspettava, anche a causa di qualche infortunio di troppo. Rumors di calciomercato rilanciano l'ipotesi di un suo addio alla Juve già a giugno.

Calciomercato Juventus, Ramsey può partire a giugno: dall'Arsenal a...

Paratici 'pregusta' comunque una buona plusvalenza, avendolo appunto acquistato quasi a titolo gratuito. A sorpresa, ma non troppo, il 'Mirror' parla anche di un possibile ritorno all'Arsenal, oltre che in generale in Premier dove non mancano certo gli estimatori. Dal Manchester United al Liverpool fino al Chelsea: ai 'Blues' potrebbe essere proposto per avere un grosso sconto su Jorginho, 'pupillo' di Sarri. Lo stesso italo-brasiliano potrebbe raccogliere l'eredità di Pjanic, ambitissimo dai grandi club europei, nella fattispecie da Real Madrid e Manchester City.

