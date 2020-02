BARCELLONA CUCURELLA GETAFE CANTERA / Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Puyol, Pedro e per ultimo Ansu Fati. Questi sono solo alcuni dei nomi che negli ultimi anni hanno fatto le fortune del Barcellona e che sono stati e sono tuttora l'orgoglio della cantera blaugrana. I catalani ne hanno fatto un vanto in giro per il mondo, il settore giovanile che ha fatto scuola.

Tuttavia, c'è chi va controcorrente come Marc

Il terzino attualmente in prestito al Getafe proprio dal Barcellona e accostato nei mesi scorsi anche al Milan, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in un'intervista a 'Marca': "Per loro l'importante è vincere, non hanno più la pazienza che aveva prima e ai giovani non danno le opportunità che meritano. Mi dispiace molto perché mim aspettavo che ci si fidasse di più della cantera. Evidentemente è più importante vincere che avere pazienza".